На Москву обрушились ливни

Москву атаковала летняя гроза. Ливни, как говорят синоптики, будут идти весь день с перерывами. Дептранс просит автомобилистов не парковаться под деревьями, избегать резких маневров и держать дистанцию.

Накануне гроза уже подбиралась к столице, в некоторых районах области даже затопило первые этажи домов. Есть и поваленные деревья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.