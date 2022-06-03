Очевидцы показали последствия ливней в Подмосковье

Накануне в некоторых районах Подмосковья прогремела гроза, прошли мощные ливни. Сильный ветер сметал все на своем пути.

Например, в Балашихе затопило дороги. Машины и пешеходы передвигались с большим трудом. В некоторых местах воды было по колено.