В Москве выявили 2 876 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 876 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 682 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 770 человек, выписали при этом 728 пациентов.



За последние сутки в России подтвердили 8 933 новых случая COVID-19. При этом в 1 339 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 099 182 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.