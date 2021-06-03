Во Франции начали снимать ограничения из-за коронавируса

12:00
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
Французы просидели дома почти год. В мае ограничения начали снимать. В стране идет вакцинация, риски снижаются. Но президент Макрон заявил, что маски пока снять не удастся. Бдительность, посоветовал он, нужно сохранять на национальном уровне. Теперь жители страны, которые наконец смогли выйти из дома, ждут конца июня, когда планируют отменить очередные запреты.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, когда Россию ждут очередные антиковидные послабления. Нужно, чтобы привились 60 % населения. Также увеличивается и число переболевших. Тогда, по словам министра, можно будет подумать об ослаблении мер в разных областях жизни.
Вести о ковидных переменах приходят и из США. Ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, заявил президент Байден. Он пообещал американцам лето свободы, радости, встреч и праздников. Дело в том, что суточные показатели заболеваемости в стране впервые за год не превышают 20 тысяч случаев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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