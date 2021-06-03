Новости России: новая пыльная буря накрыла Астраханскую область

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Астрахань снова накрыла пылевая буря. На этот раз не так внезапно, как в конце мая. Но не менее мощно, по словам очевидцев. Надуло все это со стороны Калмыкии, и в ближайшее время в городе ветер станет еще сильнее, добавится также и гроза. Такие прогнозы дают региональные метеорологи.
В Архангельской области река Вычегда покрылась грязной пеной. Рыбаки сняли на видео желто-коричневую субстанцию, которую прибило к берегу. Местные жители уверены, что виноват во всем целлюлозно-бумажный комбинат "Илим", который расположен выше по течению. Обо всем сообщили в МЧС. Но, как говорят авторы видео, спасатели переложили ответственность на экологов комбината. В Роспотребнадзоре тоже не спешат с проверкой, якобы пена находится ниже места водозабора, так что опасности для людей нет.
В Тамбове местный блогер, снимая очередной ролик о гонках, получил видео о дорожно-транспортном происшествии. Водитель Lada Priora слишком сильно разогнался и не заметил машины, которая остановилась, чтобы повернуть. От удара молодой человек вылетел из автомобиля, он получил ушибы.
В Краснодарском крае заступили на дежурство первые в России дроны-спасатели. Испытания новой системы прошли в Анапе. Главная задача беспилотников – заметить тонущего человека и сбросить ему спасательный круг или жилет. На это аппарату потребуется около минуты. После этого дрон зависает над местом, где тонет человек, чтобы сориентировать настоящих спасателей, которые сразу выдвигаются на моторной лодке. Уникальную систему разработали военный технополис "Эра" и Российская академия наук.
В Сочи запустили новый сервис – доставку заказов из ресторанов на гидроциклах. Курьеры смогут привозить готовую еду на яхты и катера в акватории Черного моря. Единственное условия – судно должно находиться не далее пяти миль от берега. Для заказа нужно выбрать в приложении специальную опцию "Доставка на яхты", указать название судна, а также ориентир по ближайшей точке на берегу. В компании также не рекомендуют заказывать напитки в стаканчиках во время шторма.
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