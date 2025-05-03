Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 07:45

Общество

Многие профессии оказались на грани исчезновения с развитием ИИ

Многие профессии оказались на грани исчезновения с развитием ИИ

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Искусственный интеллект стремительно внедряется в повседневную жизнь – от создания музыки и видео до помощи врачам и анализа данных с камер наблюдения. В специальном репортаже "Искусный разум" авторы рассказывают, как нейросети уже влияют на рынок труда и какие профессии могут исчезнуть в ближайшие годы.

Компании уже экономят, заменяя целые команды дизайнеров, сценаристов и монтажеров. Эксперты подчеркивают: полностью заменить человека нейросети пока не могут, но в ближайшие 5–10 лет исчезновение части профессий, связанных с рутинной интеллектуальной работой, станет реальностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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