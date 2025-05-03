Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве и области

После сильнейшей непогоды коммунальные и экстренные службы продолжают устранять ее последствия. На улицах и железнодорожных путях расчищают поваленные деревья, восстанавливают электроснабжение. В отдельных районах Подмосковья из-за резкого похолодания вновь включили отопление.

Особенно пострадал север области, но и Москва оказалась под ударом. Водителей призывают быть осторожными – температура нестабильна, движение осложнено. В ближайшие дни в столице вновь возможны дожди, а температура поднимется до плюс 20 градусов.

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