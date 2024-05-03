Температура в ночь на 4 мая опуститься до 1 градуса в Московском регионе

Руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ночь на 4 мая в Московском регионе будет морозной. Температура опуститься до одного градуса тепла. Все потому, что погоду сейчас диктует холодный скандинавский антициклон.



Днем 4 мая в Москву попадает теплый сектор циклона, и температура в Москве и области будет от 9 до 14 градусов. Заморозков не будет. С 5 мая начинается уже период холодной погоды.

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