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03 мая, 18:30

Общество

Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 4 мая

Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 4 мая

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Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 4 мая, соответствующее экстренное предупреждение распространил областной главк МЧС РФ.

К утру 4 мая температура в Москве может упасть до 5 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воздуха будет соответствовать значениям начала апреля, а предстоящий День Победы может стать самым холодным за последние 25 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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