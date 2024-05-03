Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 4 мая, соответствующее экстренное предупреждение распространил областной главк МЧС РФ.

К утру 4 мая температура в Москве может упасть до 5 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воздуха будет соответствовать значениям начала апреля, а предстоящий День Победы может стать самым холодным за последние 25 лет.

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