Центр Москвы временно перекроют 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 20:00

Общество

Москвичам рассказали о погоде 4 мая

Москвичам рассказали о погоде 4 мая

Волонтеры рассказали о работе по информированию об условиях военной службы по контракту

Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Москве 3 мая

Новости часа: пресс-служба Кремля сообщила, что ущерба в результате атаки Украины нет

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 4 мая

Новости часа: Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Москвичам рассказали об особенностях работы пункта отбора на контрактную службу

Повышенный уровень погодной опасности в Москве будет действовать до 21:00

В среду, 3 мая, в столице действует повышенный уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Однако ситуация поменяется в четверг, 4 мая. В столице ожидается облачная с прояснениями погода, а температура воздуха составит 17 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о ночных заморозках в столице во вторые майские выходные. Подробнее о том, как изменится метеоситуация в четверг, 4 мая, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика