Москвичам рассказали о погоде 4 мая

В среду, 3 мая, в столице действует повышенный уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Однако ситуация поменяется в четверг, 4 мая. В столице ожидается облачная с прояснениями погода, а температура воздуха составит 17 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о ночных заморозках в столице во вторые майские выходные. Подробнее о том, как изменится метеоситуация в четверг, 4 мая, – в эфире телеканала Москва 24.