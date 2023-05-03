Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Единый пункт отбора на контрактную службу действует на улице Яблочкова в Москве. Туда приходят москвичи, а также приезжают добровольцы из разных регионов страны.

Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора. Он высоко оценил работу специалистов и уровень организации приема людей. Также он рассказал, как организовывает выступления и персональные визиты в реабилитационные центры, чтобы поддержать военнослужащих и добровольцев.

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