03 мая, 18:15Общество
Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Единый пункт отбора на контрактную службу действует на улице Яблочкова в Москве. Туда приходят москвичи, а также приезжают добровольцы из разных регионов страны.
Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора. Он высоко оценил работу специалистов и уровень организации приема людей. Также он рассказал, как организовывает выступления и персональные визиты в реабилитационные центры, чтобы поддержать военнослужащих и добровольцев.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.