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03 мая, 18:15

Общество

Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Единый пункт отбора на контрактную службу действует на улице Яблочкова в Москве. Туда приходят москвичи, а также приезжают добровольцы из разных регионов страны.

Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора. Он высоко оценил работу специалистов и уровень организации приема людей. Также он рассказал, как организовывает выступления и персональные визиты в реабилитационные центры, чтобы поддержать военнослужащих и добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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