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Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

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Единый пункт отбора на контрактную службу открыт на улице Яблочкова. Туда не только приходят москвичи, но и приезжают добровольцы из разных регионов страны. Посетителей принимают в режиме "одного окна".

Претендентам на месте помогают сориентироваться волонтеры. В среду, 3 мая, в единый пункт заглянул народный артист России, всемирно известный дрессировщик Аскольд Запашный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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