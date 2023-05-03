Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

Единый пункт отбора на контрактную службу открыт на улице Яблочкова. Туда не только приходят москвичи, но и приезжают добровольцы из разных регионов страны. Посетителей принимают в режиме "одного окна".

Претендентам на месте помогают сориентироваться волонтеры. В среду, 3 мая, в единый пункт заглянул народный артист России, всемирно известный дрессировщик Аскольд Запашный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.