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Общество

Депздрав Москвы сообщил о единичных очагах кори среди непривитых в столице

Депздрав Москвы сообщил о единичных очагах кори среди непривитых в столице

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В Москве фиксируют единичные очаги кори, но ситуация не критическая и находится под контролем. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города.

В столице идет системная работа по вакцинации. Особое внимание уделяют детям, чтобы создать коллективный иммунитет на годы вперед. Для этого нужно две прививки. В департаменте отметили, что практически все, кто заболел, привиты не были.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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