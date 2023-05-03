Депздрав Москвы сообщил о единичных очагах кори среди непривитых в столице

В Москве фиксируют единичные очаги кори, но ситуация не критическая и находится под контролем. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города.

В столице идет системная работа по вакцинации. Особое внимание уделяют детям, чтобы создать коллективный иммунитет на годы вперед. Для этого нужно две прививки. В департаменте отметили, что практически все, кто заболел, привиты не были.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.