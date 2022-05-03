Всероссийская акция "Парад у дома ветерана" стартовала в Москве, сообщает министерство обороны России.

Расселение аварийного фонда в РФ идет ускоренными темпами, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Россияне не смогут проголосовать за участников "Евровидения" в Турине, проинформировали организаторы конкурса.