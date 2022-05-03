В майские праздники спрос на аренду домов в Подмосковье увеличился в 1,5 раза

Спрос на аренду домов в Подмосковье на майские праздники вырос в полтора раза. Эксперты по недвижимости связывают это с ограничениями на международные поездки и взлетевшими ценами на отдых за границей.

Однако пропорционально спросу увеличилось и предложение: в условиях экономической неопределенности многие владельцы домов решили не продавать их, а сдать в аренду. Есть ли еще возможность снять что-то за городом на вторую половину майских праздников, и во сколько это обойдется? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.