Москвичам рассказали о погоде во вторник

Во вторник в Москве обещают теплый, но ветреный день. В городе действует желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем будет достигать +14 градусов, а ночью – +7 градусов.

Кроме того, ночью москвичи смогут увидеть в небе звездный дождь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

