Дачникам рассказали, в каких случаях приготовление шашлыков может обернуться штрафом

Любителям шашлыка рассказали, в каких случаях приготовление блюда может обернуться штрафом. Нюансы перечислили в союзе дачников Подмосковья.

Там напомнили, что, согласно правилам, огонь можно разводить минимум в пяти метрах от дома и забора. Лучше при этом учитывать мнение соседей и не разжигать костер слишком близко к их территории.

На территории общего пользования разводить огонь запрещено. Для всех отходов потребуется специальный контейнер: сжигать мусор в ямах, как делали раньше, запрещено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.