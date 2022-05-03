ВС РФ доставили в Харьковскую область более 40 тонн гуманитарного груза

Российские военные доставили в Харьковскую область Украины более 40 тонн гуманитарного груза. Это предметы первой необходимости, продовольствие и медикаменты. С конвоем прибыли также военные врачи, которые осмотрели мирных жителей, дали рекомендации и обеспечили необходимыми лекарствами.

Подробнее о ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР – в сюжете телеканала Москва 24.

