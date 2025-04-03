Москвичка отправила в зону СВО более 500 тонн гуманитарной помощи

Благотворительный центр "ОкВеАн", основанный москвичкой Оксаной Челмодеевой, собрал и передал в зону СВО более 500 тонн гуманитарной помощи. Грузы направляют в госпитали, реабилитационные центры и жителям новых территорий.

В 2023 году Челмодеева открыла гуманитарный центр в Донецке, где работают 25 волонтеров. Они принимают поставки из столицы, сортируют и развозят все необходимое по адресам – в Артемовск, Горловку, Запорожье, Херсон и другие города.

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