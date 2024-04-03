Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

Сильный ветер сохранится в Москве в ночь на 4 апреля. Порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Коммунальные бригады оперативно устраняют последствия. Москвичей просят быть внимательными и не парковать машины под деревьями.

На территории Боткинской больницы началось благоустройство. Специалисты уложат новое покрытие тротуаров и проездов, установят лавочки и фонари, сделают понятную навигацию, высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны.

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 3 апреля посетил кинопарк "Москино". Ранее он объявил о планах экранизировать сразу три произведения русских писателей – Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого.

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