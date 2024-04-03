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Новости

03 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

"Мослекторий": Михаил Хорс – о психическом здоровье

После мощного ливня в столице заметили радугу

Мишустин назвал даты пересдачи ЕГЭ по выбору

Дождь и снег с градом накрыли Санкт-Петербург

Московские всепогодные камеры засняли обрушившийся на город ливень

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Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

"Доктор 24": врач рассказал о факторах риска развития тромбоза

"Доктор 24": о каких заболеваниях может сигнализировать одышка

Сильный ветер сохранится в Москве в ночь на 4 апреля. Порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Коммунальные бригады оперативно устраняют последствия. Москвичей просят быть внимательными и не парковать машины под деревьями.

На территории Боткинской больницы началось благоустройство. Специалисты уложат новое покрытие тротуаров и проездов, установят лавочки и фонари, сделают понятную навигацию, высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны.

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 3 апреля посетил кинопарк "Москино". Ранее он объявил о планах экранизировать сразу три произведения русских писателей – Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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