Дождь и усиление ветра ожидаются после обеда 3 апреля в Москве

Утром в среду, 3 апреля, в Москве установилась солнечная погода. Однако после обеда синоптики обещают сильный дождь. Комплекс городского хозяйства предупреждает и о серьезных порывах ветра. До 21:00 их скорость может достигать 21 метра в секунду.

Москвичей и гостей города просят быть особенно внимательными во время непогоды – не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать там автомобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.