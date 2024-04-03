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03 апреля, 11:15

Общество

Дождь и усиление ветра ожидаются после обеда 3 апреля в Москве

Дождь и усиление ветра ожидаются после обеда 3 апреля в Москве

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Утром в среду, 3 апреля, в Москве установилась солнечная погода. Однако после обеда синоптики обещают сильный дождь. Комплекс городского хозяйства предупреждает и о серьезных порывах ветра. До 21:00 их скорость может достигать 21 метра в секунду.

Москвичей и гостей города просят быть особенно внимательными во время непогоды – не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать там автомобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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