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Общество

В столице открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

В столице открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

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В Москве открыли горячую линию 117 и онлайн-запись для желающих поступить на военную службу по контракту. Еще на портале mos.ru появился спецпроект с информацией о возможностях такой службы, федеральных и московских выплатах, а также льготах для контрактников и членов их семей.

Кроме того, в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Туда могут обратиться москвичи, жители других регионов России, а также иностранные граждане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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