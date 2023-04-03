В столице открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

В Москве открыли горячую линию 117 и онлайн-запись для желающих поступить на военную службу по контракту. Еще на портале mos.ru появился спецпроект с информацией о возможностях такой службы, федеральных и московских выплатах, а также льготах для контрактников и членов их семей.

Кроме того, в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Туда могут обратиться москвичи, жители других регионов России, а также иностранные граждане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



