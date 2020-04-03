Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03 апреля 2020, 11:15

Общество

В каких случаях можно выходить из дома в период самоизоляции

В каких случаях можно выходить из дома в период самоизоляции

Количество заболевших COVID-19 в России достигло 4 149 человек

34 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Подмосковье

В Москве за сутки выявили еще 448 случаев заражения коронавирусом

"Утро": юго-западный ветер ожидается в столице 3 апреля

За сутки в России подтвердили 601 случай коронавирусной инфекции

Число инфицированных COVID-19 в США достигло 245 373

Путин рекомендовал ЦБ принять меры по снижению стоимости ипотечных кредитов

Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 168

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 3 апреля

Завершается первая неделя всеобщей самоизоляции. Подписан указ о штрафах за нарушение режима, однако действовать он начнет после того, как утвердят соответствующие акты.

Кто может выходить на улицу во время самоизоляции и по какой причине, рассказала член Совета Федерации, депутат Мосгордумы Инна Святенко.

Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Он подчеркнул, что текущая нерабочая неделя позволила выиграть время для действий против эпидемии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
общество безопасность видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина Евгения Петрухина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика