В каких случаях можно выходить из дома в период самоизоляции

Завершается первая неделя всеобщей самоизоляции. Подписан указ о штрафах за нарушение режима, однако действовать он начнет после того, как утвердят соответствующие акты.

Кто может выходить на улицу во время самоизоляции и по какой причине, рассказала член Совета Федерации, депутат Мосгордумы Инна Святенко.

Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Он подчеркнул, что текущая нерабочая неделя позволила выиграть время для действий против эпидемии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.