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03 апреля 2020, 08:00

Общество

Крупнейшие торговые сети отказываются от наценки на социально значимые товары

Крупнейшие торговые сети отказываются от наценки на социально значимые товары

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Крупные ритейлеры снижают цены на социально значимые товары. Так они решили поддержать россиян, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

Каждая торговая сеть определит свой список продуктов питания первой необходимости. Их покупателям предложат без наценки – то есть по той стоимости, по которой торговые сети покупают товар у производителей. Ожидается, что акция продлится не менее месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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