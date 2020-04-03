Крупнейшие торговые сети отказываются от наценки на социально значимые товары

Крупные ритейлеры снижают цены на социально значимые товары. Так они решили поддержать россиян, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

Каждая торговая сеть определит свой список продуктов питания первой необходимости. Их покупателям предложат без наценки – то есть по той стоимости, по которой торговые сети покупают товар у производителей. Ожидается, что акция продлится не менее месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.