Почти 2 млн человек воспользовались сервисом самозапрета на кредиты

С 1 марта на портале "Госуслуги" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Уже за первые два дня работы им воспользовались почти 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителей составляет 53 года.

Минцифры РФ сообщает, что слово "самозапрет" стало самым популярным запросом к "Роботу Максу", который работает на портале. В общей сложности робот дал более 3,4 миллиона консультаций по вопросам добровольного запрета на кредитование.

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