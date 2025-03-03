Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 14:15

Общество

Почти 2 млн человек воспользовались сервисом самозапрета на кредиты

Почти 2 млн человек воспользовались сервисом самозапрета на кредиты

В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

"Доктор 24": врач рассказала, что делать при внезапной беременности

Новости часа: Собянин сообщил, что "Московское долголетие" объединило 620 тыс горожан

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 3 марта

Москву в 2024 году посетили рекордные 26 млн туристов

"Это Москва. Общество": повар на дом

"Время новых": пудинги Mussi

"Доктор 24": врач рассказала, как распознать мононуклеоз и избежать осложнений

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании за архитектурную концепцию нового цирка

С 1 марта на портале "Госуслуги" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Уже за первые два дня работы им воспользовались почти 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителей составляет 53 года.

Минцифры РФ сообщает, что слово "самозапрет" стало самым популярным запросом к "Роботу Максу", который работает на портале. В общей сложности робот дал более 3,4 миллиона консультаций по вопросам добровольного запрета на кредитование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоэкономикавидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика