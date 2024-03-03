Новости часа: пожарные в Приморье борются с огненным торнадо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Приморье пожарным пришлось бороться с огненным торнадо. Пламя распространялось в направлении железнодорожных путей и населенных пунктов, но сотрудникам МЧС удалось его остановить. Обошлось без пострадавших.

В Вологодской области испекли пряник весом 382 килограммов. Таким образом местные кондитеры установили рекорд по стране.

Для изготовления такого громадного десерта понадобилось 120 килограмма муки, и около 60 килограммов сахара. А еще почти центнер брусники для начинки.

Зимний фестиваль гонок на собачьих упряжках стартовал на Камчатке. Сегодня пройдет основной заезд. На дистанцию вышли 16 каюров – так называют людей, управляющих ездовыми собаками. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1425 километров.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".