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03 марта, 10:45

Общество

Новости часа: пожарные в Приморье борются с огненным торнадо

Новости часа: пожарные в Приморье борются с огненным торнадо

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Приморье пожарным пришлось бороться с огненным торнадо. Пламя распространялось в направлении железнодорожных путей и населенных пунктов, но сотрудникам МЧС удалось его остановить. Обошлось без пострадавших.

В Вологодской области испекли пряник весом 382 килограммов. Таким образом местные кондитеры установили рекорд по стране.
Для изготовления такого громадного десерта понадобилось 120 килограмма муки, и около 60 килограммов сахара. А еще почти центнер брусники для начинки.

Зимний фестиваль гонок на собачьих упряжках стартовал на Камчатке. Сегодня пройдет основной заезд. На дистанцию вышли 16 каюров – так называют людей, управляющих ездовыми собаками. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1425 километров.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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обществовидеоЕкатерина Фоменко
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