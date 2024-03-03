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03 марта, 09:30

Общество

В Москве прошли первые показы в рамках Московской недели моды

В Москве прошли первые показы в рамках Московской недели моды

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Московская неделя моды привлекла огромное количество зрителей. Первые показы уже состоялись в Центральном манеже и на выставке-форуме "Россия". В показах принимают участие не только российские, но и зарубежные дизайнеры. У жюри непростая задача – выбрать лучших.

В показах участвуют 50 дизайнеров, которые представляют города России. Также были поданы заявки из дружественных стран: Египет, Тунис, Турция, страны ОАЭ.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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