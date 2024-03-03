В Москве прошли первые показы в рамках Московской недели моды

Московская неделя моды привлекла огромное количество зрителей. Первые показы уже состоялись в Центральном манеже и на выставке-форуме "Россия". В показах принимают участие не только российские, но и зарубежные дизайнеры. У жюри непростая задача – выбрать лучших.

В показах участвуют 50 дизайнеров, которые представляют города России. Также были поданы заявки из дружественных стран: Египет, Тунис, Турция, страны ОАЭ.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".