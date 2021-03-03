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Москва 24

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Общество

12:00

В центре "Моя карьера" жителям столицы помогут открыть свое дело

общество город видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина

Монетизировать хобби москвичам помогут в центре "Моя карьера". С 16 марта стартует "Акселератор самозанятости". Бесплатный курс, по словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подойдет тем, кто хочет развить свой проект.

За три недели слушателям расскажут, как сделать свой продукт привлекательным, где искать клиентов; кроме того, им ответят на юридические и финансовые вопросы, а в финале участники презентуют свои работы.

Предыдущий курс прошли больше 70 москвичей. Месяц они слушали лекции и тренинги, а также участвовали в деловых играх и вебинарах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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