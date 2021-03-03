В Москве за сутки выявили 1 284 новых случая COVID-19

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки зафиксировано 1 284 новых случая коронавируса. Выздоровели за это время 2 065 человек.

В Московской области в среду выявили 691 случай COVID-19, а выписали по выздоровлению 596 человек.

В России за день число новых заболевших ковидом составляет 10 535 человек, среди которых 12,5% – бессимптомные. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – это Чукотка, Тыва и Магаданская область.

В мире с начала пандемии коронавирусом заболели более 115 миллионов человек. В некоторых странах фиксируют вторую и третью волны. В тяжелом и критическом состоянии находятся около 90 тысяч пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.