Москвичи поделились кадрами красивого рассвета

Москвичи встречают утро и делятся фотографиями красивого рассвета. На них – голубое небо, подсвеченные оранжевым и розовым облака.

Солнце светит уже по-весеннему и поднимает настроение жителям столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.