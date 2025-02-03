Пересадку сердца и почки провели врачи института имени Склифосовского

Врачи института имени Склифосовского провели успешную трансплантацию сразу двух органов. Пациенту поэтапно пересадили сначала сердце, а затем почки, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Пациент обратился к медикам с жалобами на боль в сердце, одышку, слабость и отеки. Из-за патологии его состояние было критическим, и помочь могла только трансплантация сердца. Однако ситуация осложнялась присутствующей почечной недостаточностью, поэтому врачи решили провести двойную пересадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.