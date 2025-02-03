Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 11:00

Общество

Пересадку сердца и почки провели врачи института имени Склифосовского

Пересадку сердца и почки провели врачи института имени Склифосовского

"Доктор 24": терапевт рассказал, кому показано лечение банками

"Утро": москвичам рассказали о погоде 3 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 82% 3 февраля

В Северной Осетии пожарные спасли щенков, застрявших в яме

Сергей Собянин: "Добрая елка" помогла исполнить более 1,7 тыс детских желаний

Минобороны предлагает москвичам выплату свыше 5 млн рублей за первый год службы

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 3 февраля

Новости регионов: в Ленинградской области произошло ДТП с туристическим автобусом

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 3–8 м/с 3 февраля

Врачи института имени Склифосовского провели успешную трансплантацию сразу двух органов. Пациенту поэтапно пересадили сначала сердце, а затем почки, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Пациент обратился к медикам с жалобами на боль в сердце, одышку, слабость и отеки. Из-за патологии его состояние было критическим, и помочь могла только трансплантация сердца. Однако ситуация осложнялась присутствующей почечной недостаточностью, поэтому врачи решили провести двойную пересадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика