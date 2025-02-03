Минобороны предлагает москвичам выплату свыше 5 млн рублей за первый год службы

В Москве всем, кто заключит контракт с министерством обороны, предложат общую выплату в размере свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. Эта сумма включает в себя единовременную выплату от столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей ежемесячно.

Минимальный срок службы по контракту – 1 год, максимальный – 5 лет.

Узнать подробности о выплатах можно на сайте телеканала Москва 24. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код, который можно увидеть на экране.

