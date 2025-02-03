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03 февраля, 08:00

Общество

Врач-косметолог рассказала, как выбрать тушь для ресниц и ухаживать за ней

Врач-косметолог рассказала, как выбрать тушь для ресниц и ухаживать за ней

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Современный рынок косметики предлагает различные виды туши для ресниц, и каждая имеет свои особенности. Как отмечает врач-косметолог Екатерина Емельянова, водостойкие, водорастворимые и термотуши отличаются не только стойкостью, но и составом, который влияет на здоровье ресниц.

При выборе туши важно изучить ее состав – в нем обычно содержатся вода, воск, пигменты и консерванты. Именно благодаря этим компонентам косметика сохраняет свойства в течение нескольких месяцев после вскрытия.

Материал щеточки тоже играет роль. Для мягких ресниц лучше выбирать силиконовую щетку, которая прокрасит даже самые тонкие волоски. А для жестких ресниц подойдет пластиковая щетка, обеспечивающая тщательное расчесывание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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