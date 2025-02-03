Москвичам рассказали о новой рубрике "Фотопоток"

На канале "Москва 24" стартовала новая рубрика "Фотопоток". В рамках этой рубрики будут показываться яркие моменты и необычные детали города, которые москвичи запечатлевают на своих фото. Все эти кадры приходят через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Для того чтобы прислать фото, достаточно перейти по QR-коду, который отображается на экране.

Подборку фотографий будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам выбирать победителя, который получит памятные подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.