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03 февраля, 07:30

Общество

Москвичам рассказали о новой рубрике "Фотопоток"

Москвичам рассказали о новой рубрике "Фотопоток"

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На канале "Москва 24" стартовала новая рубрика "Фотопоток". В рамках этой рубрики будут показываться яркие моменты и необычные детали города, которые москвичи запечатлевают на своих фото. Все эти кадры приходят через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Для того чтобы прислать фото, достаточно перейти по QR-коду, который отображается на экране.

Подборку фотографий будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам выбирать победителя, который получит памятные подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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