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Общество

Магазины Zara могут открыться в Москве в ближайшее время

Магазины Zara могут открыться в Москве в ближайшее время

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Магазины Zara могут открыться в Москве в ближайшее время. В витринах магазина в ТЦ "Авиапарк" появились манекены с одеждой, по всей видимости, из новой коллекции. Известно также, что компания активно набирает сотрудников, так как объявления о вакансиях можно найти в Сети.

Сотрудники соседних магазинов поделились своими предположениями о скором открытии Zara. Они сообщили, что строители ведут подготовительные работы утром и вечером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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