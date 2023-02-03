Магазины Zara могут открыться в Москве в ближайшее время. В витринах магазина в ТЦ "Авиапарк" появились манекены с одеждой, по всей видимости, из новой коллекции. Известно также, что компания активно набирает сотрудников, так как объявления о вакансиях можно найти в Сети.

Сотрудники соседних магазинов поделились своими предположениями о скором открытии Zara. Они сообщили, что строители ведут подготовительные работы утром и вечером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.