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17:30

Общество

Вирусолог прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в России

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В Москве зафиксировали на 125 случаев меньше, чем за прошедшие сутки, однако общая заболеваемость по стране растет. В России выявили 9 670 случаев заражения коронавирусом 3 февраля – такое количество было в середине осени 2022 года.

Специалисты спрогнозировали возможный пик заболеваемости. Вирусолог прокомментировала, что пик ожидается в первые две недели февраля. Также она отметила, что россияне могут заразиться разными штаммами ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоЕкатерина Фоменко
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