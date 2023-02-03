Вирусолог прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в России

В Москве зафиксировали на 125 случаев меньше, чем за прошедшие сутки, однако общая заболеваемость по стране растет. В России выявили 9 670 случаев заражения коронавирусом 3 февраля – такое количество было в середине осени 2022 года.

Специалисты спрогнозировали возможный пик заболеваемости. Вирусолог прокомментировала, что пик ожидается в первые две недели февраля. Также она отметила, что россияне могут заразиться разными штаммами ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.