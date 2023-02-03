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Общество

Новости часа: в РФ зафиксировали второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен"

Новости часа: в РФ зафиксировали второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России зафиксировали второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен". Как сообщил Роспотребнадзор, болезнь проходит легко.

Обновление онкологической службы в Москве завершат в 2023–2024 годах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские аналоги могут заменить до 85% иностранного софта. Об этом заявил Михаил Мишустин.

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