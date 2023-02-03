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Общество

Второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен" выявлен в РФ

Второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен" выявлен в РФ

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Второй случай заражения подвариантом коронавируса "Кракен" выявили в России. В Роспотребнадзоре сообщили, что его нашли у жителя республики Тыва. Ведомство отметило, что болезнь у пациента протекает без осложнений.

"Кракен" отличается большей устойчивостью к иммунной защите организма, чем другие подварианты коронавируса. Однако в Роспотребнадзоре его активное распространение считают маловероятным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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