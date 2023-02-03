В Минздраве РФ концептуально поддержали идею маркировки сладких напитков

Минздрав России концептуально поддержал идею маркировать упаковки сахаросодержащих напитков. На них предлагается размещать предупреждение о вреде для здоровья по аналогии с теми, которые печатают на сигаретных пачках.

Такое предложение направили сотрудники института исследования проблем современной политики. По их мнению, многие люди не осознают, насколько опасна газировка.

В департаменте Минздрава согласились, но уточнили, что идея требует более научно-обоснованного подхода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.