Выдачу загранпаспортов нового вида могут восстановить через месяц после обновления техники

В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов. Все из-за высокого спроса на микрочипы.

Производством схем для загранпаспортов россиян занимается компания "Микрон". По данным "Гознака", в настоящее время производитель перенастраивает оборудование и оптимизирует процесс выпуска схем, производство может возобновиться в течение месяца после завершения процесса.

Помешает ли это выехать россиянам за рубеж? И вернут ли деньги тем, кто уже оплатил госпошлину? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.