В России обнаружили более заразный вариант "Омикрона"

В России появился новый вариант штамма "Омикрон" BA.2. Его также называют "Стелс-Омикроном".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что по всей стране выявили больше 250 случаев в четырех регионах, в том числе в столице. Этот вариант еще более заразный.

Однако вирусолог Георгий Викулов рассказал, что этот вирус недостаточно охарактеризован и никаким экспертным сообществом не признан. Также изучаются его дополнительные мутации в спайковом белке и возможность дальнейшей эволюции штамма "Омикрон".

Тем не менее из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве на горячую линию поступает более 100 тысяч звонков в день. Люди в среднем ждут ответа около минуты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.