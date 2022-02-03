Мужчина катался на одной лыже по дворовой коробке на северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

На улице Летчика Бабушкина мужчина катался на одной лыже по дворовой коробке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.