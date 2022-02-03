Новости России: в Зауралье родители извинились перед властями за просьбу о новой школе

В Зауралье родители извинились перед чиновниками за просьбу открыть новую школу. Новое учебное заведение в селе должно было заработать еще в 2019 году. Стоимость работ выросла, а местные власти отказались выплачивать застройщику деньги больше оговоренной суммы. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме родительский комитет проводил акции в Кургане, Москве и Екатеринбурге, а также объявил сбор средств на школу. После этого местные власти потребовали принести извинения за создание "информационного резонанса вокруг ситуации".

Начальника исправительной колонии в Ростовской области могут посадить за решетку. В отношении него завели уголовное дело. Он вывез с зоны металлолом на сумму более миллиона рублей. По версии следствия, начальник колонии воспользовался предновогодней суетой и праздниками. Судя по камерам, он вывозил металлолом с декабря по январь.

В Калужской области рабочие не предупредили о проведении ремонтных работ. В итоге их чуть не сбила электричка. Один из работников сломал ноги. Он спрыгнул со съемной вышки, когда увидел приближающийся поезд.

Десятки человек зависли над горнолыжным курортом в Сочи. Они провели на высоте около 2,5 часа. Канатная дорога остановилась из-за скачка напряжения. 37 отдыхающих эвакуировали. Никто не пострадал.

В Приморском крае затонуло рыболовное судно. Один человек погиб. Еще 14 членов экипажа эвакуированы. Кроме того, в больницу госпитализировали капитана судна. У него переохлаждение. Сообщается, что на месте работают водолазы и спасатели. Угрозы разлива топлива нет.