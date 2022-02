Ямальские артисты поддержали российских олимпийцев. Они исполнили известную песню группы Queen We Will Rock You на ненецком языке и сыграли на национальных инструментах.

На Олимпийских играх в Пекине снова выступит ROC-команда. Это аббревиатура Олимпийского комитета России.

