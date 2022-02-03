Авиакомпаниям предложили отменить плату за выбор места на рейсе

Авиакомпании просят не разлучать семьи на борту и отменить плату за выбор места в салоне. Такую тему обсудил с перевозчиками Минтранс после обращения сенатора Андрея Кутепова. По его словам, из-за произвольной рассадки родителям и детям зачастую приходится лететь порознь, хоть это и не рекомендуется по действующим правилам.

Авиакомпании отмечают, что делают все возможное, но не готовы отказаться от услуги. Сервис по выбору места приносит им до 10% дохода с рейса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.