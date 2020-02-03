Москвичи массово скупают медицинские маски из-за вспышки коронавируса

Из-за вспышки коронавируса москвичи сметают с аптечных прилавков медицинские маски. Уже образовался дефицит этого товара.

Спрос увеличился после того, как в России появились первые инфицированные. Но специалисты предупреждают, что эффективно работают только правильные маски. Они должны быть трехслойными. Один слой впитывает влагу, которую мы выдыхаем, другой – фильтрует вдыхаемый воздух, а третий отталкивает внешнюю влагу.

Коронавирус, который поражает дыхательную и пищеварительную системы, передается воздушно-капельным путем. Он приводит к многочисленным осложнениям, в том числе сепсису и пневмонии. Чтобы защитить себя от заразы, помимо ношения масок, следует часто мыть руки и не ходить в места большого скопления людей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.