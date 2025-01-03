Московские магазины готовятся к постновогоднему ажиотажу. Сейчас там ждут тех, кто хочет вернуть товар.

По статистике, в первые недели января многие пытаются сдать новогодние подарки, которые оказались не нужны. Однако в Роскачестве предупредили, что к невозвратным подаркам относятся продукты, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье, ювелирные изделия, а также животные и растения.

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