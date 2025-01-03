Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 09:30

Общество

Московские магазины готовятся к постновогоднему ажиотажу

Московские магазины готовятся к постновогоднему ажиотажу

Новости регионов: Дед Мороз проехался на елке по Челябинску

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Москву

Гололедица образовалась на дорогах в Москве минувшей ночью

Новости регионов: космонавт с МКС показал кадры первого в 2025 году полярного сияния

Синоптики предупредили о резкой смене температуры воздуха в Москве

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве

Омичи устроили праздничный флешмоб в честь звания "Молодежная столица России"

Выставка картин мастеров русского искусства открылась в Сергиевом Посаде

Роспотребнадзор предупредил о гриппе, вызывающем пневмонию за 24 часа

Московские магазины готовятся к постновогоднему ажиотажу. Сейчас там ждут тех, кто хочет вернуть товар.

По статистике, в первые недели января многие пытаются сдать новогодние подарки, которые оказались не нужны. Однако в Роскачестве предупредили, что к невозвратным подаркам относятся продукты, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье, ювелирные изделия, а также животные и растения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика