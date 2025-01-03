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03 января, 09:15

Общество

Гололедица образовалась на дорогах в Москве минувшей ночью

Гололедица образовалась на дорогах в Москве минувшей ночью

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Минувшей ночью температура воздуха в Москве опустилась до минусовых значений. Во многих районах был снегопад, на дорогах образовалась гололедица.

В субботу, воскресенье и понедельник регион окажется под влиянием следующего циклона. На этот раз он относительно холодный и менее активный. Он станет причиной небольших снегопадов и удержит дневную температуру в пределах минус 2 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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