Гололедица образовалась на дорогах в Москве минувшей ночью

Минувшей ночью температура воздуха в Москве опустилась до минусовых значений. Во многих районах был снегопад, на дорогах образовалась гололедица.

В субботу, воскресенье и понедельник регион окажется под влиянием следующего циклона. На этот раз он относительно холодный и менее активный. Он станет причиной небольших снегопадов и удержит дневную температуру в пределах минус 2 градусов.

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