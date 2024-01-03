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03 января, 09:15

Общество

Москвичи рассказали, как борются со стрессом при выходе на работу после праздников

Москвичи рассказали, как борются со стрессом при выходе на работу после праздников

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Москвичи рассказали о способах борьбы со стрессом при выходе на работу после длинных выходных. Как показали результаты опроса SuperJob, 9% предпочитают с первого дня погрузиться в работу – тогда на переживания, по их словам, не остается времени.

Некоторым жителям столицы также помогают медитации, хороший сон, общение с близкими и занятия спортом. При этом 21% москвичей ничего не предпринимает, чтобы снизить стресс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоАнастасия Бородина
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