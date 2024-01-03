Москвичи рассказали, как борются со стрессом при выходе на работу после праздников

Москвичи рассказали о способах борьбы со стрессом при выходе на работу после длинных выходных. Как показали результаты опроса SuperJob, 9% предпочитают с первого дня погрузиться в работу – тогда на переживания, по их словам, не остается времени.

Некоторым жителям столицы также помогают медитации, хороший сон, общение с близкими и занятия спортом. При этом 21% москвичей ничего не предпринимает, чтобы снизить стресс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.