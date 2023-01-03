Москвичи и гости столицы рассказали, как проводят новогодние каникулы

Москвичи выбрались из-за праздничных столов для прогулок и покупок. Много посетителей на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Огромный наплыв людей в детских, развлекательных и торговых центрах.

Опрошенные отдыхающие рассказывают, что успели побывать в Кремле и планируют посетить "Остров мечты". Цель других гостей – попробовать необычные блюда в новогодней обстановке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.